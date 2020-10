Lazio, verranno raddoppiate le postazioni dei drive-in

“In questa fase dobbiamo potenziare l’attività di screening. Ed è per questo che verranno raddoppiate le postazioni dei drive-in, a partire dalle nuove che inizieranno nei prossimi giorni all’aeroporto di Guidonia, a Monterotondo Scalo, a Priverno, ad Aprilia, a Gaeta, a Pomezia, oltre quello che si sta predisponendo nelle adiacenze del Pertini e quello che è già partito a Via Odescalchi sul territorio di Roma-2, a Tor Vergata e in altre aree che si stanno valutando”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato nel corso della seduta straordinaria del Consiglio regionale del Lazio dedicata all’esame delle misure e degli interventi per prevenire una seconda ondata di contagi Covid-19 e per la copertura vaccinale dell’influenza stagionale 2020-2021 nel Lazio.