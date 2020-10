Metro A, chiusa stazione Cipro per maltempo

Il temporale che si è abbattuto su Roma nel primo pomeriggio ha provocato molti danni con ripercussione anche sulla metropolitana. Al momento la stazione Cipro della Metro A è stata ”chiusa” – comunica, via twitter, Atac – per ”danni da maltempo”.

I disagi nel primo pomeriggio di oggi per i viaggiatori della linea A della metropolitana di Roma non sono finiti qui. Intorno alle 13 un passeggero e’ stato colto da un malore, e purtroppo poi è deceduto, a bordo treno nella stazione di Ponte Lungo. In attesa dell’intervento del 118 il servizio ha prima rallentato, poi e’ stato interrotto e sostituito da bus navetta nel tratto tra le stazioni Manzoni e Arco di Travertino. In meno di un’ora pero’ i treni hanno gradualmente ripreso le corse.

Maltempo e pioggia hanno determinato anche la chiusura temporanea del drive in di Monte Mario. A renderlo noto la Asl Roma 1 che avvisa che “a causa del maltempo, il tampone drive in del parco Santa Maria della Pietà resterà temporaneamente chiuso. Le attività riprenderanno regolarmente nella giornata di domani. Ci scusiamo del disagio ma la misura si è resa necessaria per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori”.