Sequestrarono due giovani pusher, 6 arresti a Tor Bella Monaca

Chiusa dalla Polizia l’indagine relativa al sequestro di due giovani pusher avvenuto lo scorso agosto a Tor Bella Monaca, nella Capitale. Alla fine di agosto, una coppia di piccoli spacciatori, che per i loro datori di lavoro producevano poco o niente, erano stati sequestrati e chiusi in un garage. Gli aguzzini si erano poi accaniti su uno dei due uomini e, dopo averlo legato e imbavagliato, lo avevano picchiato selvaggiamente.

Solo per una distrazione dei carcerieri la donna era riuscita a fuggire facendo arrestare uno dei due, un 21enne di origini egiziane.

Le successive indagini, portate avanti dal commissariato Casilino, diretto da Michele Peloso, e coordinate dalla Dda (Direzione Distrettuale Antimafia), hanno permesso di identificare tutte le persone che, oltre ad aver preso parte al sequestro, gestivano una delle piazze di spaccio del popoloso quartiere romano. Dopo una serie di perquisizioni, durante le quali sono stati raccolti vari preziosi indizi, il Tribunale di Roma ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 6 persone: per L.M. , 25enne, ritenuto il capo dell’organizzazione, sono scattate le manette ed è stato condotto presso il carcere di Velletri; la stessa misura cautelare è stata confermata per S.M.M.A, ovvero l’egiziano fermato in flagrante (ancora ristretto a Rebibbia); per E.K., 19enne romano, è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

Sempre nella stessa indagine è coinvolta la moglie di uno dei capi e per lei è stato disposto l’obbligo di presentazione in commissariato. Indagati invece in stato di libertà altri quattro sodali.