Covid: Lazio, 384 casi e 6 decessi

Rimane sostanzialmente invariato il numero dei nuovi positivi nel Lazio. “Su oltre 14 mila tamponi oggi si registrano 384 casi”, rende noto l’assessore alla Sanita’ regionale, Alessio D’Amato. Ieri i nuovi casi erano stati 387, sempre su oltre 14 mila tamponi eseguiti. Come ieri, i decessi sono 6, mentre 59 sono i guariti.

Nel Lazio, “la rete ospedaliera, pur sotto pressione, al momento sta rispondendo alle esigenze. L’Istituto Spallanzani e’ al 60% della capacita’”. Lo afferma l’assessore alla Sanita’ regionale, Alessio D’Amato, fornendo i dati relativi all’epidemia delle ultime 24 ore. D’Amato conferma, inoltre, la notizia dell’attivazione di 500 posti in strutture alberghiere assistite per i casi clinicamente guariti e per chi non ha modo di svolgere la quarantena. “La priorita’ e’ contenere il virus e lavorare sui tracciamenti'”, conclude.