Covid: Lazio, 395 casi e 8 decessi

Aumenta il numero dei nuovi positivi nel Lazio. “Su circa 14mila tamponi oggi si registrano 395 casi”, rende noto l’assessore alla Sanita’ regionale, Alessio D’Amato. Ieri i nuovi casi erano stati 371 su oltre 13mila tamponi eseguiti. Otto i decessi e 197 i guariti.

Nelle province si registrano 132 casi e un decesso. Nella Asl di Latina sono quarantuno i casi e di questi diciotto sono i casi con link familiare o contatto di caso gia’ noto. Si registra un decesso. Nella Asl di Frosinone si registrano trenta casi e si tratta di ventisette contatti di casi gia’ noti e isolati e tre i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Viterbo si registrano trentasei i casi e si tratta di sedici contatti di casi gia’ noti e isolati e un caso individuato in fase di accesso al pronto soccorso. Tre i casi individuati al test sierologico. Nella Asl di Rieti si registrano venticinque nuovi casi e si tratta di ventiquattro contatti di casi gia’ noti e isolati e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione.