Covid, condomini a rischio: amministratori all’oscuro su positivi

Gli amministratori di condominio della Capitale lanciano l’allarme sul rischio contagi nei condomini. Secondo l’Anaci, infatti, su 100 positivi in isolamento almeno 20 sfuggono al controllo degli amministratori.

A raccontarlo sul dorso locale del Messaggero è Rossana De Angelis, a capo della sezione romana dell’associazione di categoria, che spiega: “Il positivo asintomatico o sintomatico che si trova in isolamento domiciliare non ci viene comunicato e noi non possiamo procedere nell’interesse di un intero palazzo con le operazioni che devono essere svolte”.

In pratica, in un caso su due gli amministratori sono all’oscuro, e non possono far partire la sanificazione dei luoghi di passaggio in comune, dall’androne agli ascensori, né verificare che la persona in quarantena rispetti effettivamente l’isolamento. na e magari scende in cantina o va in terrazzo perché i sintomi sono lievi, o ancora scende al cancello a prendere un pacco e la spesa senza indossare lamascherina ci puòessereuna propagazione del virus che nessuno con trolla».