Tagliavanti positivo al Covid, “sto bene e non ho sintomi”

Il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, è risultato positivo al Covid-19. “Ieri sera – spiega Tagliavanti – ho ricevuto la notizia. Sto bene e non ho sintomi, ci tengo a informare e rassicurare tutti. Come prescrive il protocollo sanitario osserverò il periodo di quarantena in isolamento domiciliare. E da qui continuerò a seguire le attività della Camera di Commercio in questa fase delicata per la città e per tutto il Paese”.

