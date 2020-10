L’Anac archivia posizione Regione Lazio su vicenda mascherine Ecotech

L’Anac archivia la posizione della Regione Lazio sulla vicenda Ecotech srl. È quanto si legge nella nota di archiviazione del procedimento dell’Autorità nazionale anticorruzione in relazione agli affidamenti in regime emergenziale di forniture e servizi sanitari connessi al trattamento e al contenimento dell’epidemia da Covid-19. Lo comunica in una nota la Regione Lazio.

Dall’esame delle deduzioni sull’operato dell’amministrazione, improntato a fronteggiare criticità di estrema gravità, rispetto alle quali si è data preminenza alla tutela della salute pubblica, nel rispetto di una disciplina eccezionale e in deroga che ha caratterizzato l’attività di approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale e di altre forniture sanitarie destinate a contenere l’epidemia da Covid 19, l’Autorità – precisa la nota – non ravvisa ulteriori margini di intervento della vigilanza e dispone l’archiviazione del procedimento.