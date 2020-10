Lazio, prima in Italia per casi testati ogni 100mila abitanti

Il Lazio, secondo una rilevazione della Fondazione Gimbe nel periodo dal 12 Agosto all’undici ottobre, risulta essere la prima regione italiana per casi testati ogni 100 mila abitanti.

La media nazionale è di 5.360 casi testati per 100 mila abitanti mentre quella della Regione Lazio è di 8.002 casi. È quanto si legge in un post sulla pagina Facebook dell’assessora alla Sanità della Regione Lazio. #SaluteLazio

Stampa