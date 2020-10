Leodori, se necessario nel Lazio interverremo con altre mini serrate

Balzo di contagi ieri nel Lazio con 579 nuovi positivi al Covid-19. Il nuovo Dpcm ha inasprito alcune restrizioni per contenere la diffusione del virus. Daniele Leodori, vicepresidente della Regione Lazio, in un’intervista al Corriere della Sera ha spiegato che “laddove necessario, come per la provincia di Latina, siamo intervenuti con un mini lockdown circoscritto ancor prima del nuovo decreto.

Il criterio è quello di valutare caso per caso – conclude – dal momento che il quadro è in continuo divenire. Allo stato attuale le misure del governo sembrano sufficienti”.

Rispetto all’andamento dell’epidemia, ha spiegato che “dalla prossima primavera, tra la disponibilità di nuovi farmaci e l’arrivo del vaccino, inizierei a essere ottimista”.