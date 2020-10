Roma, principio d’incendio su bus alla Muratella

Principio di incendio su un autobus stamattina in via della Muratella a Roma. Sul posto, all’incrocio con via Cristoforo Colombo, intorno alle 9.30, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno accertato il surriscaldamento dell’impianto frenante posteriore. Con l’uso di acqua nebulizzata è stata abbassata la temperatura ed evitata la propagazione del calore nel mezzo.

