Covid Roma, arriva la prenotazione on line per il tampone

Continuano le lunghe file nei drive-in di Roma e del Lazio per effettuare il tampone molecolare per la ricerca del Covid. Per questo motivo la Regione LAZIO sta lavorando a un sistema di prenotazioni online che dovrebbe partire a breve. I primi ad essere interessati saranno quelli che anche oggi sono risultati essere tra i piu’ intasati: Santa Maria della Pieta’, il Centro Carni di via Togliatti e Casal Bernocchi.

Per prenotare bisognera’ inserire su una piattaforma dedicata il numero di tessera sanitaria, il numero di ricetta dematerializzata e indicare una delle fasce orarie. L’obiettivo della Regione Lazio e’ quello di abbattere i tempi di attesa.

Intanto oggi alle ore 14, nell’Asl Roma 1, erano oltre duecento le auto incolonnate al Santa Maria della Pieta’, mentre all’ospedale San Giovanni Addolorata ce n’erano 119 (ma anche 107 persone in coda al drive-in pedonale). Nell’Asl Roma 2 la situazione piu’ critica si e’ registrata al Centro Carni di via Togliatti, con 156 auto in attesa, mentre nell’Asl Roma 3 sono state addirittura 300 le vetture in fila a Casal Bernocchi. Situazione decisamente migliore nell’Asl Roma 4, con appena 6 auto all’ospedale San Paolo di Civitavecchia e 37 a quello di Bracciano. Nell’Asl Roma 5 code al Centro Agroalimentare (156 auto) e a Colleferro (102) mentre non si e’ registrata nessuna coda nei drive-in di Frosinone.