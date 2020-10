A Roma boom di contagi, sale allerta in ospedali

Torna a salire il numero di casi di Covid-19 nel Lazio che ieri ha sfiorato quota 600. Sono 594 esattamente i nuovi positivi, 7 i decessi e 45 i guariti nella regione in cui si registra un ‘nuovo record’ di tamponi: quasi 16mila.

«Nella valutazione settimanale il valore RT è a 1.14″ spiega l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, che avverte: “se non si piega la curva nei prossimi giorni saranno inevitabili ulteriori misure”.

E circa la metà dei casi si registra nella città di Roma. Dove l’occupazione dei posti letto ordinari – scrive oggi il dorso lo locale del Messaggero – è superiore al 90% nei reparti dei 4 ospedali Covid: Tor Vergata, Umberto I, Spallanzani e Gemelli. Una situazione che potrebbe aggravarsi e che ha portato – cosi come annunciato dall’assessorato alla Sanità della Regione – al ricovero dei positivi asintomatici anche in ospedali “no Covid”.

Nella Asl Roma 3 si contano due casi con link in un cluster di una palestra dove è in corso l’indagine epidemiologica. Mentre nella Asl Roma 5 ci sono altri sei casi collegati al focolaio della sede Bartolini di Guidonia e undici con link a una festa di pensionamento per cui è scattata l’indagine epidemiologica.

Sotto la lente il territorio della Asl di Latina, dove da giorni sono in atto misure più stringenti, che oggi conta quarantasette nuovi casi e quello della Asl di Viterbo con trentanove nuovi casi.