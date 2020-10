Covid Roma, positiva la presidente del Municipio VII

Monica Lozzi, presidente del Municipio VII di Roma, e’ risultata positiva al Covid-19. A renderlo noto e’ la stessa Lozzi su Facebook.

“Ieri ho ricevuto l’esito del tampone per la ricerca del Covid: purtroppo e’ positivo. Sabato scorso avevo accusato i primi sintomi e ho subito eseguito il tampone molecolare – spiega – Ho informato della mia positivita’ tutti coloro che erano venuti in contatto con me nei giorni precedenti. Da oggi ho iniziato la terapia prevista e seguiro’ tutti i protocolli. Saro’ costretta a casa per un periodo di riposo ma seguitero’ a lavorare da remoto. Mi rivedrete presto, agguerrita e decisa come sempre”.