Protesta dei commercianti contro Raggi al ghetto ebraico

Alcune decine di commercianti ambulanti stamattina hanno contestato la sindaca di Roma Virginia Raggi che si trovava in visita al ghetto ebraico in occasione del 77esimo anniversario della deportazione. “Avete ucciso il lavoro onesto e regolare” e “Le licenze che ci state togliendo sono dei morti che state commemorando”: questi due dei cartelli esposti da manifestanti che hanno urlato in piazza insulti rivolti al M5s capitolino, tra cui “buffoni” e “venduti”.

“Noi siamo la storia”, si legge su un altro cartello e ancora: “Commemorate i nostri morti ma affamate i vivi calpestando la nostra dignità”. La contestazione è durata alcuni minuti, poi il gruppo si è disperso. Gli ambulanti protestano da mesi contro le delocalizzazioni delle bancarelle e lo spostamento delle postazioni degli urtisti, venditori di souvenir del centro storico, da alcuni luoghi di pregio della città come fontana di Trevi.