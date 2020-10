Roma ricorda la deportazione dal ghetto ebraico

Si è tenuta stamattina alla Sinagoga di Roma la cerimonia in memoria del 77esimo anniversario della razzia del ghetto e della deportazione dei cittadini romani di religione ebraica. Alle celebrazioni hanno partecipato tra gli altri il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, la presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello.

“Il 16 ottobre rimane sempre nella nostra memoria, anche se quest’anno ci sono regole diverse – ha detto Raggi a termine della cerimonia -. Questa mattina siamo qui per iniziare a fare memoria e ci incontreremo di nuovo domani, anche se non ci sarà una marcia silenziosa per evidenti ragioni legate all’emergenza Covid ma è importante ritrovarsi e non perdere la memoria di ciò che è stato. Lo facciamo non solo per noi stessi ma anche per i giovani – ha aggiunto – e ci sarà la possibilità di assistere in streaming. Queste sono le nuove regole alle quali ci dobbiamo attenere ma che non diminuiscono l’impegno dell’amministrazione e di tutti i presenti per ricordare la nostra storia. E sottolineo nostra – ha concluso la sindaca -, perché questa non è la storia solo della comunità ebraica. La comunità ebraica è parte integrante di quella romana”.