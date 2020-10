Festa a Pontinia con 80 persone, assessore “irresponsabili”

Una festa con piu’ di 80 partecipanti a Pontinia (Lt) ha fatto scattare un blitz dei carabinieri. “E’ grave e da irresponsabili quanto accaduto a Pontinia (LT) nonostante l’ordinanza restrittiva. Non si possono piu’ fare feste e assembramenti di questa portata che mettono in discussione la salute dei partecipanti e del resto della comunita’.

Questo e’ il tempo della responsabilita’ altrimenti non possiamo farcela contro il virus”, commenta l’assessore alla sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato che ha ringraziato i carabinieri “per l’impegno che stanno profondendo nell’attivita’ di controllo”.

Rispetto alla giornata di ieri in provincia di Latina, intanto, si registrano 64 nuovi casi positivi al Covid-19, distribuiti nei comuni di Aprilia (6), di Castelforte (1), di Cisterna di Latina (7), di Cori (1), di Fondi (2), di Formia (1), di Gaeta (10), di Latina (21), di Minturno (1), di Pontinia (3), di Sabaudia (1), di Sezze (3), di Sonnino (2) e di Terracina (5). Non si registrano nuovi decessi. Lo rende noto la Asl di Latina. In totale nel territorio ci sono attualmente 1.162 positivi al coronavirus. Di questi, 1.048 si trovano in isolamento domiciliare.