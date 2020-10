Lazio, al via sperimentazione prenotazione online tamponi

Parte oggi nel Lazio la sperimentazione del sistema di prenotazione online dei tamponi ai drive-in: dalle 14, spiega l’Unità di crisi Covid-19 della Regione, sarà possibile prenotare, a partire dalla giornata di domani, il tampone in uno dei seguenti drive-in: Asl Roma 1: Santa Maria della Pietà, Via Eugenio Mattei 72; Asl Roma 2: Centro Carni, Via Palmiro Togliatti 1200 o IRCCS Santa Lucia, Via Ardeatina 354; Asl Roma3: ex presidio Forlanini, Piazza Carlo Forlanini.

Per la prenotazione è necessaria la tessera sanitaria e la ricetta medica dematerializzata. Si può prenotare il tampone su: https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home. In caso di esaurimento dei posti disponibili nei drive-in nella data prescelta, precisa l’Unita’ di crisi, è sempre possibile rivolgersi alle altre postazioni della rete regionale in libero accesso. L’elenco completo dei drive in della Regione e’ consultabile all’indirizzo https://www.salutelazio.it/elenco-tamponi-drive-in. La sperimentazione, conclude l’Unita’ di crisi, avra’ la durata di una settimana.