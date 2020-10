Le piazze della movida sorvegliate speciali con zone off limits

Le piazze della movida saranno parzialmente ‘perimetrate’ nei punti in cui si potrebbero creare assembramenti, il tutto, cercando di favorire al massimo la sicurezza per gli avventori e le attivita’ commerciali che potranno contare su corridoi specifici di afflusso e deflusso. Questa la decisione del Comitato provinciale ordine e sicurezza di Roma presieduto dal Prefetto Matteo Piantedosi che questo pomeriggio, ha riunito in via telematica i principali attori della sicurezza della Capitale. Obiettivo definire le modalita’ di applicazione delle misure contenute nell’ultimo Dpcm del Governo, per limitare i contagi di COVID.

All’incontro hanno preso parte oltre a Piantedosi, la sindaca di Roma Virginia Raggi, i rappresentanti delle forze dell’ordine e la Polizia locale di Roma Capitale.

A Trastevere, Campo de’Fiori, Ponte Milvio, Pigneto e non solo, saranno dunque individuate zone ‘off limits’ in cui sara’ vietato l’accesso, per consentire alle forze dell’ordine di tenere sotto controllo il numero delle presenze nelle piazze di ritrovo dei giovani ed evitare assembramenti e se sara’ necessario, saranno individuati dei veri e propri corridoi di scorrimento, che punteranno non solo ad evitare lo stazionamento delle persone ma anche a favorire in totale sicurezza l’ingresso e l’uscita dagli esercizi commerciali. Le modalita’ tecnico-operative saranno definite in un tavolo tecnico che si riunira’ nella giornata di domani e non e’ escluso, secondo quanto si apprende, che al termine del tavolo le decisioni prese possano diventare oggetto di specifica ordinanza comunale.

Secondo quanto e’ stato specificato, non si tratta ne’ di una chiusura totale delle piazze della movida, tantomeno di un ‘accesso a numero chiuso’, anzi, il Comitato sta cercando di trovare la quadra per garantire il piu’ possibile la libera circolazione di residenti e avventori, garantendo il rispetto delle norme anti assembramento, senza danneggiare il tessuto commerciale. Il numero delle persone che potranno accedere alle zone non ‘perimetrate’ e nei corridoi di afflusso e deflusso, sara’ deciso di volta in volta in base alle situazioni e ai punti della citta’