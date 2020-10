Roma: smantellato insediamento abusivo nel Parco delle Tre Fontane

Smantellato, questa mattina, un insediamento abusivo nel Parco delle Tre Fontane a Roma, a seguito di un intervento congiunto tra il gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale e dall’ottavo distretto Tor Carbone.

Gli agenti, intervenuti per lo sgombero e la bonifica dell’insediamento abusivo all’interno dei giardini, hanno fermato 10 persone di nazionalita’ rumena tra i 40 ed i 50 anni, sulle quali sono tuttora in corso accertamenti sull’identita’ e regolarita’ della loro posizione sul territorio nazionale.

Sul posto operatori della sala operativa sociale per l’eventuale assistenza alloggiativa e del dipartimento tutela ambientale per la rimozione di masserizie, suppellettili, rifiuti e la contestuale bonifica dell’area.