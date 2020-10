Coronavirus, da martedì ai drive Roma solo su prenotazione

“Il servizio di prenotazione sta andando bene ed è molto gradito poiché rende più fluido l’accesso ai drive-in, riducendo i tempi di registrazione anagrafica. Nel primo giorno di prenotazione, nelle prime due ore, abbiamo effettuato una prenotazione ogni 2 secondi come ci ha segnalato la società che gestisce l’infrastruttura informatica LazioCrea. Il servizio è attivo già nei drive-in del Forlanini del Santa Maria della Pietà, del Santa Lucia e di Palmiro Togliatti. Su quest’ultimo drive stamani la Asl Roma 2 ci ha segnalato dei problemi poiché molte persone non prenotate si sono messe in fila già dalle prime ore dell’alba. Avranno comunque la possibilità di eseguire gratuitamente il test, ma faccio un appello a recarsi solo con la prenotazione per evitare disservizi e tensioni. Mentre al drive del Santa Lucia ci hanno segnalato che circa trenta utenti prenotati non si sono poi recati ieri ad eseguire il test.

E’ importante che vi sia il rispetto della prenotazione per non recare danno a tutto il sistema. Da martedì prossimo presso tutti i drive-in di Roma l’accesso sarà consentito solo previa prenotazione online (sarà possibile prenotarsi dal giorno precedente). Tutte le info sono sul sito SaluteLazio.it per prenotarsi occorre avere la ricetta dematerializzata e il codice fiscale”. Lo comunica l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato che lancia anche un allarme: “A noi mancano circa 700 tra anestesisti e rianimatori, spesso i bandi vanno deserti perche’ mancano i soggetti specializzati. Al termine della riunione- ha aggiunto riferendosi alla commissione in corso- avremo riunione con ministri Speranza e Boccia sulla possibilita’ di avere adeguate professionalita’ per quanto riguarda il potenziamento dei servizi di prevenzione e il settore della rianimazione e anestesia”.