Prefetto Roma, da domani controlli nelle piazze ma non con esercito

“Al via da domani con le perimetrazioni delle piazze della movida, nel rispetto del dpcm e dell’ordinanza regionale. Avremo a disposizione le forze di polizia e la polizia locale, al momento non useremo l’esercito”. Lo ha detto il prefetto di Roma Matteo Piantedosi a Sky Tg24.

“L’autocertificazione è uno strumento di semplificazione al cittadino, l’alternativa sarebbe un lungo processo di verbalizzazione con conseguente perdita di tempo”.

“Oggi proporremo in comitato, e c’è già una pre-intesa con la sindaca Raggi e con la Regione, un intervento da venerdì sera su piazza Campo dei Fiori, via del Pigneto, piazza Madonna dei Monti e qualcosa anche a Trastevere su piazza Trilussa. Questo come operazione di perimetrazione fisica con l’obiettivo di consentire l’accesso agli esercizi di ristorazione ma nello stesso tempo evitare che ci possano essere assembramenti”, ha aggiunto il prefetto di Roma Piantedosi