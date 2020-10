Omicidio Cucchi: al Tufello il murale di Greb per ricordarlo

Lo street artist Harry Greb rende omaggio a Stefano Cucchi con un murale in via Monte Rocchetta nel quartiere Tufello. Ieri l’undicesimo anniversario della morte del geometra romano, per il cui omicidio l’anno scorso sono stati condannati due carabinieri.

Cucchi è stato raffigurato con un sorriso appena accennato, una maglia bianca con elencati i nomi di Aldrovandi, Uva, Bianzino, Sandri e tanti altri, e dei guantoni rossi con le scritte ‘Aequitas’ e ‘Justitia’. Sul suo profilo Instagram l’artista allega alle foto anche una frase “Per non dimenticare”. Non è la prima volta che Harry Greb “colora” i muri della Capitale “narrando” con ironia e arte i fatti di cronaca.