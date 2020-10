Covid: Lazio, lunedì bando per reclutare medici in pensione

Da lunedi’ sara’ pubblicato un bando per il reclutamento straordinario di personale medico in quiescenza, in particolar modo nella disciplina di anestesia e rianimazione. Lo comunica l’Unita’ di crisi Covid-19 della Regione Lazio precisando che sara’ l’azienda Ospedaliera San Giovanni a svolgere la procedura di reclutamento online.

“Questo avviso di reclutamento e’ indispensabile vista la cronica carenza, a livello nazionale, di alcune figure che sono molto al di sotto del fabbisogno necessario”, sottolinea l’Unita’ di crisi aggiungendo che dall’inizio inizio della pandemia nel Lazio sono entrate in servizio 3.370 unita’ di personale sanitario di cui 855 medici, 1.558 infermieri e 957 fra le altre professioni sanitarie.