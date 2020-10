Hortus Urbis: Workshop di Falegnameria

Ecco la I edizione del corso di falegnameria a cura di Francesco Zangari

Un corso per imparare a lavorare il legno ed operare come un falegname per portare a termine con competenza e abilità tutte le fasi lavorative in due mezze giornate, dal progetto alla costruzione e assemblaggio, arrivando a realizzare un oggetto.

Hortus Urbis, nel Parco dell’Appia Antica, propone un percorso teorico-pratico base:

Nel corso si apprenderanno i primi rudimenti teorici: per la conoscenza del legno, delle essenze, dei derivati e delle caratteristiche di ogni materiale; le svariate tecniche di lavorazione del legno; l’uso di utensili per operare e la conoscenza delle medie e grandi macchine e degli elettroutensili di ausilio.

Realizzeremo un vero manufatto usando gran parte degli utensili conosciuti nelle lezioni teoriche, ci occuperemo di progettazione, preparazione, assemblaggio e rifinitura di una sedia Montessori, progettata ad hoc, per permettere ai bambini di continuare a frequentare i corsi all’aria aperta all’Hortus Urbis in questo periodo di distanziamento.

Il corso è tenuto da Francesco Zangari, falegname appassionato ed esperto proveniente da una stirpe di falegnami e amico dell’Hortus Urbis.

Sede: Hortus Urbis, via Appia Antica 42/50, Roma

Costo: donazione suggerita di 20,00 euro a persona + 5,00 euro Carta Amici del Parco dell’Appia Antica (solo per chi non la ha già)

Posti limitati

Iscrizioni: entro le ore 12 di venerdì 30 ottobre o in loco fino ad esaurimento posti: hortus.zappataromana@gmail.com

Calendario:

Sabato 31 ottobre 2020 dalle 9 alle 13, lezione teorico pratica all’Hortus Urbis

Mercoledì 4 novembre 2020 dalle 18 alle 20, lezione teorica on line

Sabato 7 novembre 2020 dalle 9 alle 13, lezione teorico pratica all’Hortus Urbis

Informazioni supplementari:

Portare abiti da lavoro (o un grembiule) e guanti da lavoro (se li avete)

Disponibilità ad imparare a scoprire la propria manualità e precisione

Poiché il corso si svolge all’aperto, le attività potranno subire variazioni in relazione alle condizioni climatiche.

