Covid: Codacons, a Roma trasporti sovraffollati e nessun distanziamento

“Ancora una giornata infernale per i trasporti pubblici della capitale, con stazioni della metro, banchine, bus e vagoni pieni all’inverosimile, senza alcun distanziamento tra i passeggeri e inevitabili rischi sul fronte sanitario”. Una situazione che porta oggi il Codacons “a minacciare un ricorso per bloccare tutti i mezzi pubblici in circolazione a Roma”. “Da giorni oramai si assiste alla sistematica violazione di tutte le regole sul distanziamento sociale nel comparto del trasporti pubblici romani – spiega il presidente Carlo Rienzi – Una vergogna nazionale, perche’ si chiudono palestre, piscine, cinema e teatri e si limitano fortemente bar e ristoranti, chiedendo sacrifici enormi a cittadini e lavoratori che vengono poi del tutto vanificati dal sovraffollamento di stazioni, metro e bus. Una situazione che oltre ad essere palesemente illegale, mette a rischio la salute pubblica, alimentando il rischio di contagi tra viaggiatori”, aggiunge Rienzi.

Per tale motivo il Codacons presenta una istanza al prefetto di Roma e lancia un ultimatum: “Chiediamo al Prefetto di intervenire con urgenza per garantire ordine, sicurezza e salute nel comparto dei trasporti pubblici – afferma Rienzi – Se la situazione non dovesse migliorare nei prossimi giorni, saremo costretti a presentare un ricorso per bloccare la circolazione di tutti i mezzi pubblici in servizio nella capitale, considerato che la salute dei cittadini e’ un interesse primario e predominante su tutti gli altri, come dimostrato dal Governo con gli ultimi Dpcm”.