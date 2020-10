Covid, nel Lazio rapporto tra testati e positivi è molto basso

“Secondo i dati elaborati dalla protezione civile (settimana dal 17 al 24 ottobre), la Regione Lazio risulta essere una delle regioni con il più basso rapporto tra casi testati e casi positivi. Rispetto ad una media nazionale del 14,9 per cento, la Regione Lazio ha il 7,6 per cento di casi positivi rispetto ai casi testati”. Lo comunica in una nota l’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio.

