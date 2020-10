Covid: Tar dà ragione ad Altamedica, sì a tamponi dei privati

”Dopo una lunga battaglia legale Altamedica di Artemisia Spa ha vinto il processo di merito al Tar per l’esecuzione da parte dei privati dei tamponi molecolari. Si tratta della sentenza finale. Il Tar aveva già dato ragione ad Altamedica; il Consiglio di Stato aveva fermato la sentenza del Tar ma, adesso, con una sentenza di venti pagine ha stigmatizzato nettamente l’operato della Regione in favore dei cittadini e ha permesso ad Altamedica di eseguire i tamponi molecolari per il Covid. Altamedica ha la tecnologia più avanzata per poter eseguire questi esami e ha tutte le caratteristiche per poter assicurare ai suoi pazienti il più alto valore diagnostico. Il nostro centro già esegue tamponi di tipo antigenico in numero di circa 500 a notte. Per impedire contaminazioni il centro Altamedica divide i pazienti che debbono eseguire questi tamponi da tutti gli altri”. Così il professor Claudio Giorlandino, direttore sanitario di Altamedica.

Stampa