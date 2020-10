Roma: “indossi la mascherina”, aggredita autista Atac

Una vile aggressione ai danni di una nostra autista ATAC, che aveva chiesto a un passeggero di indossare la mascherina. E’ accaduto stamani su un bus in zona Colombo, all’Eur.

A darne notizia su Facebook l’assessore ai Trasporti di Roma, Pietro Calabrese.

“L’uomo ha rotto una bottiglia, ferendo la donna a un occhio. Una violenza inaccettabile – racconta l’assessore -. Solidarieta’ alla nostra dipendente, aggredita solo per aver preteso il rispetto delle norme anti-Covid. E’ necessario il massimo rispetto per chi svolge quotidianamente il proprio lavoro, soprattutto in un periodo di emergenza. Con le forze dell’ordine rimane alta e costante la collaborazione per aumentare i controlli sul territorio sia ai capolinea bus, sia nelle stazioni metro”.