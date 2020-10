Al via telecamere lungo le preferenziali, sanzioni automatiche

”Da domenica prossima, primo novembre, le corsie preferenziali di viale Regina Margherita, corso Vittorio Emanuele e via Labicana saranno sorvegliate da varchi elettronici muniti di telecamere”. Così in un post su Facebook l’assessore capitolino ai Trasporti Pietro Calabrese. ”Le sanzioni in caso di violazioni da parte di veicoli non autorizzati saranno automatiche. Intensifichiamo così i controlli sulle corsie riservate al trasporto pubblico. Le telecamere sono infatti uno strumento importante per disincentivare le invasioni del traffico privato e garantire il rispetto dei tempi di percorrenza dei bus, nonché il passaggio dei mezzi di soccorso in caso di emergenza”. ”Dal primo novembre le telecamere saranno accese:su viale Regina Margherita, angolo via Nizza, direzione via Salaria; e angolo via Adda, direzione via Nomentana;su Corso Vittorio Emanuele, altezza via Filippini, direzione lungotevere; altezza via Cerri, direzione largo di Torre Argentina; su via Labicana: altezza via dei Normanni e altezza via Verri, direzione viale Manzoni.

