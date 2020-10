Incendio nella notte in un ristorante a Ostiense

Questa mattina, intorno alle 4, è divampato un incendio all’interno del ristorante I malavoglia a via Ostiense 137 a Roma. Sono dovute intervenire otto squadre dei vigili del fuoco tra le quali tre autobotti provenienti da Ostiense, La Rustica e Tuscolano II. L’incendio è stato attaccato su più fronti per evitate la propagazione ad altre strutture. La zona è stata interdetta al traffico. Tutt’ora sono in corso le operazioni di spegnimento e di verifiche strutturali.

