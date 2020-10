Atac, da ieri disattivata (per un po’ di giorni) la geolocalizzazione dei bus

Brutte notizie le migliaia di romani che ogni giorno utilizzano l’autobus per raggiungere il proprio posto di lavoro. Da ieri sera – e fino al 3 novembre – è stato disattivato il servizio di geolocalizzazione dei mezzi pubblici. In poche parole, non sarà possibile controllare l’arrivo di un autobus attraverso le app del proprio smartphone: né quelle ufficiali di Atac e di Roma Mobilità, né quelle di soggetti privati, tipo Moovit.

A darne conto è stata la stessa Roma Mobilità, che dai suoi profili ha annunciato via social la notizia:

“Per risolvere alcuni dei problemi legati alle info sui tempi di attesa alle fermate, Roma Mobilità e #ATAC hanno pianificato un aggiornamento congiunto dei propri sistemi. A partire da giovedì 29/10 e fino a martedì 3/11 i nostri #opendata non saranno accessibili – spiega RM in un tweet – per questo motivo, a partire da giovedì sera, non potremo fornire informazioni sui tempi di attesa alla fermata tramite 0657003, app, siti e social. Allo stesso modo non funzioneranno anche le app ed i siti che utilizzano i nostri dati”.

Saranno giorni complicati, dunque, per prendere un bus nella Capitale: invece dell’ausilio della tecnologia, bisognerà armarsi di pazienza – e di fortuna –, andare alla fermata e sperare che il mezzo non arrivi dopo troppo tempo.