Covid: Roma, al via cabina regia per supporto anziani

Prende il via cabina di regia su Roma per supporto anziani e campagna informativa. Garantire un’informazione chiara e accessibile a tutti – in particolare agli anziani – riguardo i comportamenti da adottare durante l’emergenza sanitaria: e’ l’obiettivo del percorso sinergico che coinvolge la sindaca di Roma Virginia Raggi, il viceministro Pierpaolo Sileri, il presidente Senior Italia FederAnziani Roberto Messina, il presidente dell’Ordine dei medici di Roma Antonio Magi, professor Massimo Andreoni, direttore della UOC Malattie Infettive al Policlinico Tor Vergata di Roma, il professor Stefano Vella (infettivologo), la Protezione Civile di Roma Capitale e l’assessora alla Persona di Roma Capitale Veronica Mammi’. Nasce quindi una cabina di regia per evitare che i cittadini si trovino disorientati nel caotico flusso di informazioni che si sta generando in queste settimane. Allo stesso tempo si intende programmare un piano di azioni coordinate per supportare le fasce piu’ deboli della popolazione, a partire dagli anziani. Ai presidenti dei centri anziani di Roma Capitale verra’ quindi inviato un apposito vademecum informativo, con le risposte ai quesiti piu’ frequenti, affinche’ venga poi trasmesso agli iscritti.

Lo stesso vademecum verra’ poi inviato alle farmacie affinche’ lo distribuiscano a tutti i cittadini ogni qualvolta effettuano un acquisto. Verra’ inoltre riattivata pienamente la centrale operativa Covid presso la Protezione Civile di Roma Capitale che si occupera’ di assicurare supporto alle persone in condizione di maggiore vulnerabilita’ o di marginalita’ sociale, distribuendo beni di prima necessita’ a partire proprio dagli anziani. Farmacap implementera’ inoltre un servizio di supporto psicologico agli anziani. Roma Capitale sta inoltre definendo un protocollo con Sapienza, Universita’ di Tor Vergata e Universita’ la Cattolica affinche’ i rispettivi istituti di Medicina Legale possano accogliere le salme, garantendo piu’ tempo alle famiglie per organizzare i riti funebri dei congiunti.