Mondo di Mezzo, Carminati positivo al Covid: difesa chiede rinvio appello

Massimo Carminati, l’ex Nar coinvolto nella maxindagine sul Mondo di Mezzo, e’ risultato positivo al covid.

La difesa, in base a quanto si apprende, ha presentato oggi una istanza per chiedere ai giudici della Corte d’Appello di Roma il rinvio dell’udienza del processo di secondo grado bis che dovra’ rideterminare, dopo la sentenza di Cassazione, le pene per 20 imputati coinvolti nel procedimento.

Carminati, asintomatico e scarcerato per decorrenza termini nel giugno scorso, si trova attualmente in isolamento domiciliare.