Piazza Vittorio, l’entusiasmo dei romani nel week end

L’investimento è consistente: un milioni e 800 mila euro. E’ da vedere però se reggerà. La ristrutturazione di piazza Vittorio piace ai romani, che si stanno riappropriando di quello spazio. Il week end ha visto tante persone riversarsi nei guardini. E la speranza che da quella piazza parta la riqualificazione di tutto l’Esquilino.

“I lavori hanno consentito diversi interventi strutturali e mirati a rivitalizzare le tante alberature ed essenze arboree provenienti da ogni parte del mondo – dice l’assessore ai Lavori Pubblici Linda Meleo – Nel dettaglio, e’ stato ripristinato l’originario percorso pedonale a forma di 8, eliminando le alte aiuole che coprivano la visuale e la prospettiva del giardino verso la Basilica di Santa Maria Maggiore, ridefinendo le aree verdi, installando anche nuovi impianti idrici per l’irrigazione. Sono state poi posizionate 110 panchine”.



Abbiamo verificato, con i nostri occhi, che la manutenzione del servizio giardini, almeno per ora, sembra funzionare a piazza Vittorio. “Per rendere il Giardino aperto a tutti, abbiamo realizzato aree giochi per i piu’ piccoli ma anche per i ragazzi piu’ grandi, con aree per il basket – dice l’assessore – E’ stata, poi, riqualificata la Casina Liberty presente, che diventera’ un bar e punto ristoro con la presenza di bagni pubblici, aperti da subito, e di tavoli per attivita’ ludiche come il ping pong e gli scacchi. Il bar sara’ gestito da un soggetto terzo: e’ in corso di aggiudicazione un bando pubblico per la gestione di questo punto di ristoro”.

“Abbiamo, poi, riqualificato e valorizzato la parte archeologica e architettonica presente nel giardino – scrive ancora la Meleo -, a partire dalla fontana del Glauco, completamente manutenuta e rimessa in funzione, fino ai Trofei di Mario e alla misteriosa Porta Alchemica, valorizzati ora da un nuovo sistema di illuminazione notturna. Per la gestione del verde del giardino, e’ gia’ attivo un appalto specifico della durata di 5 anni, in capo alla stessa impresa che ha realizzato i lavori di riqualificazione, che se ne occupera’ sotto la supervisione del Servizio Giardini e del Dipartimento Ambiente”.