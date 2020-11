Raggi, avanti con riqualificazione impianti sportivi

Proseguiamo con la riqualificazione degli impianti sportivi capitolini per restituirli alla collettivita’. Lo scrive, in un post su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi. “Grazie all’accordo di cooperazione firmato tra Roma Capitale e l’Universita’ degli Studi Roma Tre – aggiunge Raggi – verra’ riqualificato l’impianto sportivo Alfredo Berra in via Veratti, zona sud della citta’, che contribuira’ anche a favorire la pratica amatoriale e pre-agonistica degli studenti universitari”.

“Tramite tale accordo di cooperazione – spiega ancora Raggi – si mirano a perseguire il fine comune di diffusione della pratica sportiva nella popolazione, come mezzo per tutelare la salute dei cittadini e come tramite di integrazione, aggregazione e crescita culturale. Uno strumento utile che era gia’ stato utilizzato nel 2018, per la prima volta a Roma, per il perfezionamento dello schema di convenzione tra Roma Capitale e Fidal con la realizzazione della ‘Casa dell’Atletica Romana’ nello Stadio Paolo Rosi. Oggi Roma Capitale stringe un altro accordo e presto ne arriveranno altri relativi a differenti impianti e con nuovi enti, proprio per garantire un servizio strutturato e funzionale all’interesse collettivo. Su questa strada intendiamo andare avanti per la valorizzazione degli impianti della nostra citta’ e per la promozione della pratica sportiva tra i cittadini”.