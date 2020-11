Coronavirus, Raggi chiede ad atenei di Roma obitori per rinviare funerali

Utilizzare le strutture obitoriali e le attrezzature di cui le Università romane sono dotate per la conservazione delle salme, al fine di rinviare i funerali nel caso in cui chi volesse partecipare sia impossibilitato perché in stato di quarantena o in isolamento fiduciario per Covid-19. È quanto richiede la sindaca di Roma Virginia RAGGI in una lettera inviata ai rettori di tre Università di Roma: l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università di Roma ”La Sapienza” e l’Università di Roma ”Tor Vergata”. ‘

‘Si tratterebbe”, si legge nella lettera, ”di un gesto di pietà e di partecipazione che procurerebbe grande conforto a persone colpite nella salute e dal dolore della perdita di una persona cara”.