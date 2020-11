Covid: nel Lazio presto bando medici e specializzandi

Nel Lazio arriveranno “nell’attività assistenziale sia gli studenti specializzandi che i neo laureati in medicina” ed “è in corso una nuova ordinanza che aumenterà considerevolmente il numero dei posti letto dedicati a Covid garantendo percorsi e sicurezza”. Lo ha sottolineato l’assessore alla Sanità della Regione LAZIO, Alessio D’Amato, in una nota. Oggi l’incontro tra l’assessore e il segretario regionale di Anaao Assomed Lazio, Guido Coen Tirelli.

”Nell’incontro odierno sono state affrontare alcune situazioni in relazione al potenziamento della rete Covid. E’ in corso una nuova ordinanza che aumenterà considerevolmente il numero dei posti letto dedicati a Covid garantendo percorsi e sicurezza – precisa D’Amato – Inoltre verrà ulteriormente potenziata la sorveglianza sanitaria dei medici e di tutti gli operatori sanitari e la necessità di avviare una nuova vasta campagna di test sierologici tra gli operatori sanitari, contestualmente alla campagna di vaccinazione antinfluenzale in corso”.

“Inoltre durante l’incontro si è affrontato il tema di inserire subito nell’attività assistenziale sia gli studenti specializzandi che i neo laureati in medicina. Sul tavolo anche l’apertura di una manifestazione di interesse rivolta anche a medici liberi professionisti per incrementare l’attività assistenziale”, conclude l’assessore.