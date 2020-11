Dpcm, ecco cosa accadrà a Roma e nel Lazio

Alla luce del nuovo Dpcm, il Lazio dovrebbe entrare nella fascia gialla, quindi minori restrizioni per i cittadini. Secondo quanto si apprende non ci sara’ piu’ una “zona verde” ma subentra una “zona gialla”.

Ma restano a rischio sulla Citta’ Metropolitana di Roma sedici comuni a Nord nella zona braccianese e a Sud nell’area dei Castelli.

Nel nuovo decreto, che avra’ validita’ da domani, 5 novembre e sino al 3 dicembre, e’ prevista una suddivisione in zone, rosse, arancioni e gialle delle aree piu’ a rischio e si introducono una serie di automatismi restrittivi in caso di aumento dei contagi. In base a questo schema, la regione Lazio dovrebbe entrare in fascia gialla al momento, quindi a basso rischio.

In particolare, nella Regione Lazio dovrebbero attuarsi le seguenti restrizioni: per quanto riguarda il coprifuoco dalle 22 alle ore 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute. In merito ai centri commerciali, nei giorni festivi e prefestivi chiuse le medie e grandi strutture di vendita, gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari e punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Argomento sport: sono consentiti solo gli eventi e le competizioni di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e del Comitato italiano paralimpico (Cip). Sulla ristorazione, tutte le attivita’ rimangono aperte dalle ore 5 alle ore 18.

Consentito il servizio a domicilio senza limiti di orario e asporto fino alle 22. Altro tema le sale gioco: sono sospese le attivita’ di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino’, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attivita’ differente. Capitolo scuola: per asili, elementari e medie didattica di presenza, mentre le superiori la didattica e’ a distanza. Stop, invece, a tutti i concorsi in presenza, esclusi quelli per personale medico e protezione civile. Per la cultura sono chiusi i musei e sospese tutte le mostre. Infine, tema trasporto: il riempimento dei mezzi pubblici non deve superare il 50 per cento, limite che non si applica agli scuolabus.

Intanto aumentano i nuovi positivi nel Lazio. “Su oltre 26 mila tamponi oggi si registrano 2432 casi”, rende noto l’assessore alla Sanita’ regionale, Alessio D’Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 2209 su oltre 25 mila tamponi eseguiti. Cresce anche il numero dei decessi: oggi sono 34, mentre ieri erano stati 21. I guariti nelle ultime 24 ore sono invece stati 144.