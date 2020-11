Roma: Raggi, saremo a Expo Dubai 2020, presto candidatura 2030

Roma, insieme alle capitali di tutto il mondo, partecipera’ a Expo Dubai 2020 per promuovere uno sviluppo urbano sano, green, economicamente sostenibile, resiliente e inclusivo. “La nostra citta’ si prepara cosi’ a candidarsi a ospitare Expo 2030”, annuncia su Facebook il sindaco della capitale italiana, Virginia Raggi, evidenziando che la pandemia Covid “ha colpito prepotentemente la vita di tutti noi e questo ci ha messo di fronte a una sfida ancora piu’ urgente: dobbiamo rilanciare il lavoro e l’economia perche’ troppe persone sono in difficolta’”. Per il sindaco capitolino “dobbiamo anche velocizzare alcuni processi che erano gia’ in atto, come quello della rigenerazione urbana: il settore dell’edilizia puo’ essere rilanciato sulla base di nuovi criteri di condivisione delle risorse e di rispetto dell’ambiente. Possiamo recuperare zone degradate delle nostre citta’. In questo momento e’ necessario reinvestire, rigenerare e ripartire per rendere le citta’ sempre piu’ vivibili e innovative”.

A parere di Raggi, “grazie alla rigenerazione urbana, infatti, possiamo restituire ai cittadini luoghi abbandonati, non utilizzati o non piu’ adeguati alle esigenze del territorio, valorizzando il patrimonio esistente. Sfide di questo tipo devono essere affrontate lavorando in sinergia con privati, imprenditori, universita’”. L’obiettivo – rileva il sindaco – e’ “mettere in campo azioni concrete per migliorare la vita dei nostri cittadini restituendo loro spazi abbandonati. E’ quello che abbiamo fatto per esempio con il programma ReinvenTIAMO Roma grazie al quale diverse aree di Roma verranno rigenerate, riqualificate e rinasceranno”. La candidatura di Roma a Expo 2030, “che presto ufficializzeremo”, puo’ rappresentare una “grande occasione per il definitivo rilancio della citta’ come grande capitale internazionale. E’ il momento di immaginare un futuro in cui Roma sia sempre piu’ in grado di attrarre investimenti, creativita’, grandi progetti di sviluppo sostenibile, innovazione, lavoro”.