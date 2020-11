Coronavirus, il vice sindaco Luca Bergamo in isolamento

Anche il vice sindaco di Roma Luca Bergamo e’ in autoisolamento domiciliare per aver partecipato lunedi’ scorso ad una riunione con la sindaca Virginia Raggi, risultata ieri positiva al Covid. Motivo per cui non era presente questa mattina alle celebrazioni organizzate in memoria di Gigi Proietti.

“Lunedi’ pomeriggio ho avuto una breve riunione di lavoro con Virginia, cui faccio tutti gli auguri possibili. Ieri, in tarda serata, la Sindaca mi ha detto che purtroppo l’esito del suo test al Covid-19 era positivo. Non ho sintomi ma ovviamente mi sono messo in autoisolamento e programmato a mia volta il test a breve”, spiega Bergamo su Facebook.

Ieri in serata la prima cittadina aveva annunciato con un post su Fb di essere risultata positiva. “Sto bene e al momento non ho alcun sintomo. Continuerò a lavorare da casa. Con la stessa determinazione di sempre”. Un messaggio che, però, non basta a placare il panico in Campidoglio perchè sono stati tanti i collaboratori che le sono stati vicini nelle ultime ore e saranno costretti all’isolamento e al test per il Covid-19. Non solo.