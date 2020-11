Regione Lazio, successo per “Boost Your Ideas”

Trecento proposte ricevute per i settori cultura e turismo (20%), digitalizzazione (29%), fragilità sociale (7%), innovazione e ricerca (12%), logistica e distribuzione (5%), semplificazione Pubblica Amministrazione (1%), sostenibilità (15%), ripresa del lavoro (11%).

Questi i numeri della prima call Boost Your Ideas Boost Your Ideas della Regione Lazio e di Lazio Innova che si è da poco conclusa e che seleziona e promuove progetti e idee innovative per affrontare il nostro futuro a seguito dell’emergenza Covid-19.

Le migliori idee di team, imprese, startup, spin-off di università e organismi riceveranno premi sotto forma di servizi e contributi in denaro.

È un’iniziativa promossa dalla Regione Lazio tramite la rete degli Spazi Attivi di Lazio Innova, con la partecipazione 25 partner tra aziende, investitori, open data company e pubblica amministrazione.

Altre due le call in programma e si svolgeranno dal 1° febbraio al 15 marzo e dal 28 giugno al 9 agosto 2021.

I temi su cui candidarsi riguardano: sostenibilità e resilienza; digitalizzazione, cultura, turismo e life style; semplificazione nella P.A; valorizzazione dei risultati della ricerca e innovazione; fragilità sociali; ripresa del lavoro; logistica e distribuzione.

Tutte le tecnologie sono ammesse e ogni idea è ben accetta, anche tematiche non specificate ma che abbiano un impatto positivo e risultino innovative rispetto ai bisogni dei cittadini e delle comunità nella fase post emergenziale.

Per maggiori informazioni: https://boostyourideas.lazioinnova.it/