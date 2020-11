Ztl, Raggi cede su apertura all’ora di pranzo

In arrivo un’ordinanza per la riapertura della Ztl del centro storico all’ora di pranzo. Secondo quanto riporta oggi il dorso locale del Messaggero, la sindaca Raggi sarebbe ad andare incontro (almeno in parte) alla richieste dei commercianti. Che, da parte loro, speravano in un’apertura totale per rilanciare le vendite messe in ginocchio dalla crisi sanitaria.

L’ordinanza, in via di definizione, prevederebbe un’apertura dei varchi in Centro a partire dalle 13. Non sembra abbia trovato sponda il compromesso chiesto dai commercianti di anticipare l’orario alle 11 del mattino.