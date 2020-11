Roma, in arrivo i bus turistici per potenziare servizio

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un post su Facebook mostra delle immagini di autobus privati, che andranno a integrare quelli Atac per diminuire l’affollamento sui mezzi e permettere il distanziamento e il rispetto delle norme anti-Covid.

“Se siete a una fermata bus e vedete un pullman privato, come quello che vi mostro nelle immagini, prendetelo. Farà le stesse fermate e lo stesso percorso che avrebbe fatto un bus Atac, e non ci sono costi aggiuntivi – spiega Raggi -. Potete utilizzare il classico biglietto o l’abbonamento che già avete. Come vi avevo anticipato la settimana scorsa, infatti, da lunedì abbiamo aumentato il numero di bus presenti sulle strade di Roma, grazie all’impiego dei pullman turistici. Per garantire il distanziamento in questo momento di emergenza, avremo così a disposizione 600 corse in più al giorno sulle linee maggiormente frequentate”, conclude.