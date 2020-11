Covid Hotel: Lazio, già 15 strutture coinvolte per 800 posti

Nel Lazio sono una quindicina gli alberghi che ospitano pazienti Covid nell’ultima fase della malattia. Parliamo di persone che potrebbero concludere il percorso del ricovero ospedaliero a casa, ma che per motivazioni legate alla necessita’ di isolamento vengono trasferite in questi hotel dove sono assistite da personale medico e infermieristico. In questo modo si liberano le stanze degli ospedali per accogliere i nuovi arrivati. Queste strutture ricettive si trovano principalmente a Roma e nella sua provincia, ma ce ne sono anche nelle altre province della regione. Complessivamente, sono circa 800 i posti letto disponibili e ad oggi e’ occupato piu’ o meno il 50%. Allo Sheraton Parco de’ Medici, per esempio, sono 169 le camere e sono ubicate in una struttura dedicata, separata dall’edificio dove soggiornano i clienti dell’albergo. Di queste 169 stanze, al momento un centinaio sono quelle occupate. Da giovedi’ scorso sono accettati anche pazienti che hanno avuto la polmonite e che ora sono in condizioni stabili, ma che necessitano di ossigenoterapia in modo non continuativo e non ad alto flusso.

“Qualora fosse necessario, si puo’ arrivare ad un massimo di 200 posti letto”, viene spiegato. Sempre a Roma, in zona Pineta Sacchetti, vicino al Policlinico ‘Agostino Gemelli’, c’e’ il Pineta Palace Hotel. Qui sono tra 80 e 100 i pazienti attualmente presenti. La struttura e’ operativa dal 14 ottobre scorso e ci sono gia’ stati picchi di 110/120 pazienti, tutti provenienti dal Gemelli o dalle Asl. In zona Ottavia c’e’ ‘Villa Primavera’ e sulla Laurentina l’hotel ‘San Bernardo’, dove sono attualmente 27 i pazienti. Nella capitale accolgono pazienti Covid anche l’Urban Garden Hotel (zona Rebibbia) e l’Hotel Alba (zona Tuscolano). Nella provincia di Latina e’ invece l’Excelsior ad accogliere i malati in via di guarigione. Questo hotel a 4 stelle, dove normalmente si svolgono anche congressi e incontri di affari, ha gia’ destinato un’intera palazzina alla nuova funzione: 28 camere di cui 23 gia’ occupate. “Stiamo lavorando in sinergia con la Asl – spiega un rappresentante dell’hotel – e tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima daremo anche la seconda palazzina dell’albergo, dotata di 45 stanze. In questo modo sara’ occupato il 100 per cento delle camere che abbiamo, ovvero 73”.