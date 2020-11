Scuola: Tasso e Righi i migliori licei di Roma

Il Torquato Tasso per gli studi classici, l’Augusto Righi per quelli scientifici: i due licei di Roma confermano anche quest’anno il primo posto nella classifica Eduscopio, il rapporto curato dalla Fondazione Agnelli che analizza i dati di circa 1.275.000 diplomati italiani in circa 7.400 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Per quanto riguarda il classico, oltre al Tasso, confermano il podio – nell’ordine – il Francesco Vivona e l’Ennio Quirino Visconti, con un’inversione rispetto allo scorso anno. Al quarto posto si piazza l’Augusto, new entry nella top five rispetto al 2019, mentre al quinto posto troviamo il Bertrand Russel. Esce dalle prime 5 posizioni il Mamiani, che quest’anno e’ al settimo posto.

Tra i primi dieci migliori licei romani, ma in posizioni defilate rispetto ad altri storici licei, il Virgilio (6) e il Dante (10), mentre il Giulio Cesare esce dalla top ten e si classifica 12imo.

Per l’indirizzo scientifico al secondo posto troviamo il liceo Camillo Cavour, al terzo il Morgagni, al quarto il Vito Volterra di Ciampino e al quinto il Mamiani. Il Virgilio passa dalla terza posizione dello scorso anno all’11ima. Nella top ten si piazzano anche l’Aristotele (7) e il Talete (8). La capitale non detiene il podio per i migliori licei linguistici. Chi vuole studiare bene le lingue straniere senza spostarsi da Roma deve ‘accontentarsi’ del secondo posto del Seneca oppure spostarsi a Tivoli per il Lazzaro Spallanzani (al primo posto), una cosa .

Chiude il podio il Catullo di Monterotondo.

Nella top ten anche il Virgilio (4), il Kant (6) e l’Orazio (10).

Per le scienze umane Eduscopio incorona il Machiavelli, il Carducci e il Montale. Al quarto posto troviamo il Margherita di Savoia, mentre al quinto il Via delle Sette Chiese. Il liceo artistico migliore della capitale e’ ancora il via di Ripetta. New entry per il secondo posto, il Mercuri di Marino, mentre al terzo si conferma il Confalonieri- De Chirico. Caravillani e Caravaggio chiudono le prime cinque posizioni. Il miglior istituto tecnico commerciale della capitale e’ il Giovanni XXIII, seguito dal Bachelet, dal Darwin, dal Bottardi e dal Da Verrazzano. Tra gli istituti tecnici tecnologici si riconferma il Boaga, seguito dal Fermi di Tivoli, e dal Pirelli. Nelle prime cin que posizioni anche il Matteucci e il Buonarroti.