Tornano in piazza gli ambulanti, “no a pagamento Cosap”

Tornano in piazza gli ambulanti romani. Dopo la manifestazione di ieri pomeriggio in piazza Repubblica, si sono dati appuntamento oggi alle 15, stesso luogo, per ribadire il loro no al pagamento della tassa sull’occupazione del suolo pubblico (Cosap).

Ieri la manifestazione si era sciolta dopo l’intervento del vice ministro dell’Interno, Vito Crimi. Che, secondo il vicepresidente e porta voce di Ana Ugl Angelo Pavoncello, avrebbe assicurato di “perorare la nostra causa in Campidoglio”.

Ieri circa 80 furgoni di commercianti ambulanti, hanno occupato piazza della Repubblica per protestare contro il mancato sgravio della tassa sull’occupazione del suolo pubblico.

Gli ambulanti chiedono al Campidoglio il “il rispetto della normativa nazionale relativa allo sgravio della tassa di occupazione di suolo pubblico, già inserita dal governo nell’ultimo decreto”.

“Il Comune pretende da noi il pagamento immediato di tutta la Cosap (nonostante la sentenza della suprema corte di cassazione del 7/12/2018) oppure bloccherà titoli e cambi turno mentre altre categorie sono esentate dal pagamento”, spiegava ieri Pavoncello.