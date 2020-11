Regione Lazio, 50mila saturimetri per assistenza domiciliare

La Regione Lazio ha acquistato 10mila nuovi saturimetri per misurare l’ossigenazione del sangue, da distribuire a persone in isolamento e anziani, con l’obiettivo di acquistarne altri 40 mila.

Concluso inoltre il bando al quale hanno aderito 311 Medici di medicina generale per l’esecuzione dei tamponi rapidi antigenici. In campo anche 19 squadre dell’Esercito con ufficiale medico e sottufficiali infermieri operativi nei drive in. C’è un accordo con l’Esercito anche per l’utilizzo di 5 ambulanze.