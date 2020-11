D’Amato, in arrivo 73mila dosi di vaccino antinfluenzale

Nel Lazio in arrivo, nel fine settimana, la fornitura da 73mila dosi di vaccino antinfluenzale. Lo rende noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Ad oggi le dosi somministrate sono oltre un milione con una copertura dei soggetti di età superiore ai 65 anni, pari al 50 per cento, e dei soggetti in età compresa dai 60 ai 64 anni pari 45 per cento e degli altri soggetti a rischio come da circolare ministeriale pari al 54 per cento”. Infine, l’assessore D’Amato ribadisce che “i ritardi nelle forniture sono dovuti a difficoltà produttive a livello mondiale”.