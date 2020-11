Covid: Lazio, buona adesione medici e pediatri su test rapidi

“E’ buona l’adesione dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta alla manifestazione di interesse per esecuzione dei tamponi rapidi antigenici”. Lo comunica l’Unita’ di crisi Covid-19 della Regione Lazio, spiegando che sono 1.737 i medici di medicina generale che hanno aderito: 332 alla Asl Roma 1, 309 alla Asl Roma 2, 208 alla Asl Roma 3, 107 alla Asl Roma 4, 204 alla Asl Roma 5, 92 alla Asl Roma 6, 143 alla Asl di Frosinone, 191 alla Asl di Latina, 51 alla Asl di Rieti e 100 alla Asl di Viterbo. Sono, inoltre, 421 i pediatri di libera scelta che hanno aderito: 74 alla Asl Roma 1, 101 alla Asl Roma 2, 59 alla Asl Roma 3, 28 alla Asl Roma 4, 43 alla Asl Roma 5, 66 alla Asl Roma 6, 12 alla Asl di Frosinone, 15 alla Asl di Rieti e 23 alla Asl di Viterbo.

L’Unita’ di crisi comunica poi che e’ stato “pubblicato sul BUR 140 del 19/11/2020, l’accordo con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta su esecuzione dei tamponi rapidi e i certificati di fine quarantena”.

E intanto al Policlinico militare del Celio, nel comprensorio di Villa Fonseca, i tamponi orofaringei ora si fanno a piedi. Il dispositivo sanitario in cui lavora anche personale infermieristico di altre forze armate, oltre all’Esercito, permette di massimizzare il numero di test possibili consentendo allo stesso tempo un notevole abbattimento dei tempi di attesa. E’ possibile prenotare l’esame clinico attraverso una apposita sezione sulla homepage del sito istituzionale del Policlinico militare. Dall’ingresso di via Sant’Erasmo, in pieno rione CELIO, si trova una postazione operativa tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 16,30. Effettuato il riconoscimento della persona e misurata la temperatura corporea, si accede a un corridoio nel quale possono stare fino a 100 persone, dove compilare il consenso informato e attendere il proprio turno per accomodarsi nella sala tamponi. Una volta ultimato l’esame il risultato viene inviato via mail.